Гусев сообщил, что Кабмин принял его отставку с должности замминистра обороны

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня для меня особенный день. Хочу выразить искреннюю благодарность Кабмину за то, что было принято мое повторное заявление на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.

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"Мне нужно некоторое время на переосмысление многих событий, которые произошли за этот год на должности заместителя Министра обороны Украины. Я выполнил свое обязательство перед обществом и волонтерским сообществом относительно работы над реформами в Минобороны в течение целого года, начиная с января 2015 года. Я возьму паузу для анализа того, где мои знания и опыт могут быть использованы на пользу Украине", - отметил Гусев.

Шановні френди та випадкові дописувачі! Сьогодні для мене особливий день. Хочу висловити щиру подяку Кабміну за те, щ... Posted by Yuriy Husyev on Wednesday, January 20, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра обороны Юрий Гусев написал заявление об увольнении с должности добавив, что причиной для заявления являются различного рода публикации и информационные сообщения.