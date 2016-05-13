Украина и Турция усилят совместные действия в Черном море

Об этом шла речь во время встречи министра обороны Степана Полторака с министром национальной обороны Турции Исметом Йилмазом сегодня в Киеве, информируют в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

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«Министрами обороны Украины и Турецкой Республики предложено разработать совместный план действий по дальнейшему сотрудничеству в оборонной сфере по вопросам военно-технического сотрудничества, логистического обеспечения, подготовки личного состава, военно-промышленного комплекса, а также по усилению сотрудничества по совместных действиях в бассейне Черного моря​», - говорится в сообщении.

«Соответствующие документы по реализации мероприятий руководители оборонных ведомств договорились подписать при следующей встрече», - добавили в пресс-службе Минобороны Украины.