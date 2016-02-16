Порошенко и Давутоглу обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня

Об этом шла речь во время их встречи, состоявшейся сегодня в Киеве в рамках визита главы турецкого правительства в Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Глава Украинского государства отметил интенсивность контактов между двумя странами, что подтверждает высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами.

Президент сделал упор на огромном потенциале двусторонних отношений в области безопасности, экономики, гуманитарной и социальной сферах.

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По данным пресс-службы, стороны обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе и похожие вызовы, которым приходится противостоять обеим странам.

Премьер-министр Турции подчеркнул стратегический характер партнерства между нашими странами, назвал Украину «стратегическим союзником» и отметил тесное взаимодействие между двумя странами на международной арене.

Также президент Украины поблагодарил Турцию за твердую позицию в поддержку Украины и поддержку механизма деоккупации Крыма через двусторонние консультации и формат «Женева+» с участием Турции.

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Кроме того, глава Украинского государства поблагодарил турецкую сторону за решение выделить кредит в размере 50 млн долл. США на финансирование общего фонда государственного бюджета Украины, а также передать Вооруженным силам Украине укомплектованный сборный палаточный полевой госпиталь.