Ющенко передал телефонограмму в Верховную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил благодарность народным депутатам за принятие изменений в государственный бюджету-2008, которыми предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения в западных областях.

Об этом говорится в телефонограмме Президента Украины в Верховную Раду Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Искренне благодарен вам за сегодняшний день. Принятый Верховной Радой Украины закон о выделении средств для ликвидации последствий наводнения в западных областях государства является тем ярким примером возможной совместной плодотворной работы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил глубокое убеждение, что «нашими консолидированными действиями мы способны преодолеть последствия стихийного бедствия и оказать необходимую помощь населению пострадавших областей, стабилизировать ситуацию в этих регионах и создать нормальные условия для жизнедеятельности людей».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн.