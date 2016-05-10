Нардеп рассказал в суде, как работники прокуратуры Киевской области вымогали деньги у предприятия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Голосеевском районном суде Киева, где свидетельствовал по делу "бриллиантовых прокуроров".

По его словам, весной прошлого года ему позвонил знакомый, с которым он некогда вел ресторанный бизнес, и проинформировал, что в офис его фирмы прибыли сотрудники прокуратуры, а также неизвестные вооруженные люди спортивного телосложения в спортивной форме, и попросил вмешаться в связи с ситуацией.

По словам Константиновского, когда он прибыл на место происшествия, правоохранители ему ничего не объяснили по поводу причины обыска, а неизвестные молодые люди угрожали физической расправой.

Как отметил свидетель, учитывая такой ход событий, он написал несколько запросов для предоставления объяснений в МВД, СБУ, Генпрокуратуры.

Читайте такжеКасько рассказал, как к прокурору Корнийцу попали бриллиантыТакже депутат сообщил, что позже ему позвонил его знакомый и заявил, что неизвестные сотрудники прокуратуры Киевской области через посредника требуют по 100 тыс. грн ежемесячно за предоставление возможности забрать арестованную технику и работать без лишних проверок, но и также параллельно требовали 200 тыс. долларов оплатить единоразово за то, что ситуация с обыском была подвергнута огласке.

Константиновский заявил, что после этого он написал соответствующее заявление на имя заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, после чего было открыто соответствующее уголовное производство.

Отвечая на вопросы сторон-участниц процесса, свидетель заявил, что ранее не знал, каким бизнесом занимается его знакомый, решил помочь ему через то, что в офис прибыли неизвестные вооруженные люди, денег от него в качестве награды за помощь не получал.

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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов, и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.