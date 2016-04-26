Генпрокуратура опровергает "очередное вранье" Касько о найденных у Корнийца бриллиантах

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"26 апреля бывший заместитель генерального прокурора Украины В. Касько на своей странице в социальной сети "Фейсбук" распространил ложную информацию о том, что расследование уголовного производства, в котором исследуется происхождение найденных бриллиантов у одного из фигурантов в производстве по так называемым "бриллиантовым прокурорам" остановлено из-за того, что вещественные доказательства исчезли "из-под носа Подольской милиции, именно тогда, когда прокуратуру Подольского района Киева возглавлял нынешний и.о. генпрокурора Севрук Ю. Г.", - сказано в нем.

В связи с указанным ГПУ заявила, что на сегодняшний день в этом уголовном производстве не установлен факт исчезновения вещественных доказательств.

"Продолжается досудебное расследование, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств совершенных преступлений", - сказано в сообщении.

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Ведомство также информирует, что указанное уголовное производство было передано для дальнейшего расследования в Подольское райуправление ГУ МВД в Киеве в конце 2014 года - почти через 2 года после увольнения нынешнего и.о. генпрокурора Юрия Севрука с должности прокурора Подольского района Киева.

ГПУ отмечает, что эти факты подтверждаются сопроводительными письмами направления производства и постановлением об определении территориальной подследственности, датированными концом 2014 года.

Напомним, сегодня Касько заявил о том, что бриллианты, которые были найдены у Корнийца, были в свое время похищены из вещественных доказательств в уголовном производстве.

"Возможно, расследование этого дела застопорилось потому, что вещественные доказательства исчезли из-под носа Подольской милиции именно тогда, когда прокуратуру Подольского района Киева возглавлял нынешний и.о. генпрокурора Севрук? Снова досадное стечение обстоятельств? Не думаю", - написал Касько.