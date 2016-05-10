Москаль добился своего и со среды приступает к работе

Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Поскольку сегодня начальник Закарпатской таможни Владимир Колесников вышел из больничного и приступил к работе, я, как и было договорено на встрече с президентом Петром Порошенко, возвращаюсь из кратковременного отпуска и начинаю исполнять полномочия председателя ОГА следующий день, то есть со среды, 11 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Москаль написал официальное обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором попросил направить представление президенту Украины об увольнении с должности.

В обращении Москаля, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что Закарпатье «отдается на откуп контрабандистам и включается зеленый свет для незаконного перемещения сигарет через государственную границу».

«Сейчас в Закарпатье идет повторение ситуации, которая привела к кровавым событиям 11 июля 2015 года в Мукачево. И я не могу быть в ней посторонним наблюдателем. Побороть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда центральные структуры не только не помогают, а наоборот – пытаются восстановить теневые схемы, – невозможно...», - подчеркнул Москаль.

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Он также сообщил, что 30 апреля срочно в порядке перевода из Верховной Рады Украины на должность заместителя начальника таможни – начальника подразделения по борьбе с контрабандой был назначен Андрей Крымский, который работал помощником-консультантом народного депутата Украины Валерия Пацкана.

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«По имеющейся информации, Роман Насиров (председатель Государственной фискальной службы Украины – УНИАН) уже назначил исполняющего обязанности начальника Закарпатской таможни. Подчеркиваю, что с Закарпатской областной государственной администрацией это назначение не согласовывалось», - подчеркнул Москаль.