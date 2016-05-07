Порошенко "провел конструктивную встречу" с Москалем и уговорил остаться бороться с контрабандой

Президент Украины Петр Порошенко провел конструктивную встречу с председателем Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалем и заверил, что он и в дальнейшем будет реализовывать программу по децентрализации и бороться с контрабандой.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«Провел конструктивную встречу с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Он и в дальнейшем будет реализовывать мою программу по децентрализации и решительно бороться с контрабандой на Закарпатье. В частности, поддержана идея оборудовать таможенные пункты специальными сканерами, а долю поступлений от таможенных сборов направить на региональные инфраструктурные проекты», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая Москаль написал официальное обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором попросил направить представление президенту Украины об увольнении с должности.

В обращении Москаля, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что Закарпатье «отдается на откуп контрабандистам и включается зеленый свет для незаконного перемещения сигарет через государственную границу».

«Сейчас в Закарпатье идет повторение ситуации, которая привела к кровавым событиям 11 июля 2015 года в Мукачево. И я не могу быть в ней посторонним наблюдателем. Побороть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда центральные структуры не только не помогают, а наоборот – пытаются восстановить теневые схемы, – невозможно...», - подчеркнул Москаль.

Он также сообщил, что 30 апреля срочно в порядке перевода из Верховной Рады Украины на должность заместителя начальника таможни – начальника подразделения по борьбе с контрабандой был назначен Андрей Крымский, который работал помощником-консультантом народного депутата Украины Валерия Пацкана.

«По имеющейся информации, Роман Насиров (председатель Государственной фискальной службы Украины – УНИАН) уже назначил исполняющего обязанности начальника Закарпатской таможни. Подчеркиваю, что с Закарпатской областной государственной администрацией это назначение не согласовывалось», - подчеркнул Москаль.