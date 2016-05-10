Порошенко пригласил Ляшко на встречу

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, тема встречи неизвестна.

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"Сегодня на 14 часов президент Порошенко пригласил меня на встречу. Я не знаю, что он хочет мне сказать, но я знаю, что я ему скажу. Я буду требовать от Порошенко не блокировать парламентское расследование коррупционного оффшорного скандала, к которому причастен он лично, его ближайшие бизнес-партнеры - Игорь Кононенко, Макар Пасенюк, председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, министр финансов Александр Данилюк и другие", - написал Ляшко.

По словам лидера Радикальной партии, офшоры представителей власти – "грабеж украинцев", и президент должен за это ответить.