Тимошенко объяснила, почему не была на праздновании Крещения Руси

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объяснила свое отсутствие на мероприятиях по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси необходимостью возглавить работу по преодолению последствий природной стихии на Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я в пятницу, субботу и воскресенье прервала свое лечение для того, чтобы непосредственно возглавить все работы по преодолению стихийного бедствия. Для меня действительно первоочередным было быть там, где люди попали в очень, очень большую беду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Основные государственные мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси проходили 23-27 июля. В частности, 25 июля присутствовавший на мероприятиях Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I провел вечернюю службу в Софийском соборе. На службе присутствовали представители всех ветвей власти государства и священство. 26 июля на Софийской площади при участии нескольких тысяч граждан, зарубежных гостей состоялись торжественные мероприятия, после которых Вселенский патриарх и представители православных Церквей мира отслужили панихиду по умершим от голода 1932-1933 годов. В тот же день в “Украинском доме” состоялось торжественное открытие галереи портретов выдающихся деятелей Украины. А вечером в Национальном заповеднике “София Киевская” прошел Торжественный прием от имени Президента Украины и Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I. 27 июля состоялась праздничная литургия возле памятника Св. Владимиру по случаю празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси. Премьер-министр отсутствовала на этих мероприятиях.

27 июля Ю.ТИМОШЕНКО посещала пострадавшие районы Ивано-Франковской и Черновицкой области.