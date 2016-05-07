Новым послом США в Украине станет женщина - СМИ

Следующим послом США в Украине будет главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам Мари Йованович.

Об этом со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве пишет газета "День".

Издание отмечает, что ранее она также занимала пост помощника госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.

К тому же Йованович с 2005 до 2008 года была послом в Кыргызстане, а с 2008 до 2011 года – Армении, а также работала в американских посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве и Могадишо.

По данным источников издания, одной из причин, что именно Йованович станет послом США в Украине, является то, что она уже занимала должность заместителя главы миссии в Украине.

"Поэтому ей не придется тратить много времени, чтобы разобраться в ситуации на месте. Этому будет способствовать и то, что она свободно говорит на русском языке", – добавил источник.

Напомним, в 2016 году истекает трехлетний срок пребывания Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. По данным греческих СМИ, Пайетт в этом году будет переведен в Грецию.