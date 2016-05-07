Посла США Пайетта переведут из Украины в Грецию - СМИ

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на греческое издание Kathimerini, следующим послом США в Греции будет "умелый и жесткий дипломат".

Читайте такжеПайетт приветствует готовность Гройсмана продолжать реформы для получения денег МВФ

"Это Джеффри Пайетт, который сейчас является послом США в Украине. Он стал широко известен благодаря тому, что беседа, которую он вел с заместителем Держсекретая по европейским делам Викторией Нуланд о России и Украине в январе 2014 года, была перехвачена и выложена в интернете", – говорится в сообщении греческого издания.

"Вашингтон уже направил соответствующие документы в правительство Греции и ждет согласия от Афин", – добавляет издание.

Отметим, Джеффри Пайетт является карьерным дипломатом и имеет тесные отношения с Викторией Нуланд, которая долгое время была ответственна за внешнюю политику США в Восточном Средиземноморье.

Джеффри Пайетт станет послом США в Греции в рамках плановой ротации. В этом году истекает трехлетний срок его пребывания на посту посла США в Украине.