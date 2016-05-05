Нацбанк утвердил антикоррупционную программу

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, целью этой программы является создание в НБУ эффективной системы предотвращения и противодействия коррупции на основе новых принципов формирования и реализации антикоррупционной политики, определенных Законом Украины "О предотвращении коррупции" и Антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы.

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«Программой определяются основные принципы антикоррупционной политики Национального банка, основные коррупционные риски в его деятельности, задачи и мероприятия, направленные на решение проблемы», - отмечается в сообщении.

По результатам выполнения программы ожидается уменьшение влияние коррупции на деятельность НБУ, создание эффективного механизма контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в НБУ, обеспечение формирования у работников Национального банка нетерпимого и негативного отношения к коррупции.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года глава МВФ Кристин Лагард уже обращала внимание украинских властей на необходимость результативной борьбы с коррупцией, отсутствие которой грозило приостановкой сотрудничества Фонда с Украиной и замораживанием принятой в 2015 году четырехлетней программы реформ с объемом кредитования 17,5 млрд долл.