Россия рассчитывает запустить поезда по Керченскому мосту до 2019 года

Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, передает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

По словам Романа Старовойта, сейчас построили уже 10 опор будущего моста. В работе находятся еще 69 опор на разных участках строительства.

"Работы на стройплощадке осуществляются в полном соответствии с графиком. Строительство моста будет проводиться на 8 участках одновременно, что обеспечит открытие автомобильного движения в рабочем режиме в максимально короткие сроки – уже в декабре 2018 года. В 2019 году будет открыто движение поездов", – уверен руководитель Росавтодора.

Читайте такжеВ России озвучили стоимость строительства Керченского моста

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо "реализовать еще один сложнейший мостовой переход – переход через Керченский пролив".

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.