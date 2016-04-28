Эксперт назвал стратегические просчеты Киева от начала вооруженной агрессии РФ против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко заявил в своем выступлении на презентации результатов социологического исследования о перспективах деоккупации Крыма и отношении граждан к Минским договоренностям.

«С начала вооруженной агрессии РФ Украина допустила ряд стратегических просчетов и ошибок, которые отмечаются сегодня и положением в Минском процессе», - сказал Яременко.

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Во-первых, по его словам, не были разорваны дипломатические отношения с РФ, Украина не вошла в юридическое состояние войны с Россией, что позволило России в полной мере участвовать в деятельности всех международных организаций и форматов, в рамках которых проходит обсуждение украинского вопроса, не как участник конфликта, а посредник.

Яременко считает, что для отражения военной угрозы ставка сделана не на силовые средства с использованием дипломатии, а на дипломатию.

«Украина фактически добровольно ограничила свое право на использование силы для защиты своей территории, и, как следствие, РФ использует дипломатию для оформления своих военных успехов, а Украина, особенно до начала 2016 года, проводит военные действия под руководством дипломатии. Боевые действия прекращаются не тогда, когда это продиктовано потребностями обороны и безопасности, а тогда, когда об этом заявляют дипломаты на переговорах», - сказал эксперт.

Также Яременко считает, что неправильно были выбраны: место для переговоров - Минск, состав участников, отсутствие изначально за столом переговоров представителей США и ЕС, повестка дня переговоров. Кроме того, акцент по отражению внешней агрессии смещен в сторону политической реформы в Украине, хотя не это является причиной конфликта на востоке Украины. Оккупация Крыма также не включена в повестку дня этих переговоров.

Яременко отметил, что Украина не смогла избежать того, что невыгодные и вообще неприемлемые и однозначно навязанные Украине Россией Минские договоренности представлялись как безальтернативные.

«Навязанные договоренности нельзя представлять как безальтернативные», - отметил Яременко.

Он напомнил, что санкции стран Запада против РФ были привязаны не к прекращению вооруженной агрессии России против Украины, а к выполнению Минских договоренностей.

Яременко также считает, что модальность Минских договоренностей не учитывает мировой опыт и порядок урегулирования конфликтов - от прекращения огня до стабилизации ситуации безопасности, переходный период.

«Минские договоренности не предусматривают никакого переходного периода, что значительно осложняет начало процесса политического урегулирования», - сказал он.

Кроме того, Яременко считает, что, отказываясь идти на разрыв торговых и экономических отношений с Россией, Украина дает основания считать, что применяет тот же подход, что и ЕС, и США - не наказать Россию, а исправить ошибки и нормализовать отношения с ней.

«Это серьезно демотивирует партнеров Украины и ее собственное население», - добавил он.