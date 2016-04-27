"ФСБ не спит": Геращенко рассказала, как украинская делегация "прорывалась" в Минск

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Да, мне действительно официально запрещен въезд в Беларусь. ФСБ не спит. МИД Украины получила странное в своих формулировках письмо от МИД Беларуси "в отношении гражданки Геращенко", - написала первый вице-спикер.

Она выразила убеждение, что все это была домашняя заготовка, чтобы в очередной раз сорвать освобождение заложников".

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В то же время она отметила, что МИД Украины "направил ноты протеста, и тогда белорусы предоставили мне разрешение на въезд на переговоры на месяц, до 25 мая".

"Белорусская сторона обязалась обеспечить площадку для мирных переговоров. Но не выдержала давления РФ, которая таким образом пытается повлиять на формат минских групп и выжать тех, кто четко стоит на позиции защиты национальных интересов Украины", - подчеркнула Геращенко.

Она также отметила, что такой запрет на въезд - это грубое нарушение пункта 12 Минских соглашений, что гарантирует безопасность переговорщикам.

"О том, что моя фамилия внесена в так называемый список нежелательных лиц, который в РФ и Беларуси общий, мы поняли еще несколько недель назад, когда во время последних поездок в Минск вся наша маленькая украинская делегация ждала по 40 минут на паспортном контроле, пока мой дипломатический паспорт не сканировался". Пограничники-таможенники прятали глаза, бегали за руководителем смены, звонили куда-то, прискорбно спрашивали о "цели вашего визита в Беларусь?", - написала Геращенко и добавила, что "белорусы снова шли "ремонтировать сканирующую технику" и, чтобы избежать скандала, давали разовое разрешение на въезд в страну".

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По мнению Геращенко, попытка заблокировать ее работу - это "реакция РФ на ее активную позицию на всех международных площадках по освобождению заложников: и тех, которые в плену боевиков, и тех, которые в "тюрьмах Кремля". "Кремль хочет, чтобы гуманитарная тематика оставалась для мира второстепенной, чтобы на Украину давили по "выборам" на оккупированном Донбассе, при этом молчали о заложниках", - добавила она.

Геращенко также сообщила, что "марионетки Кремля" сорвали переговоры по освобождению заложников. "Не побоялись большого греха нарушить собственное обещание освободить заложников накануне Пасхи. Это и есть истинное лицо русского мира - циничное, антигуманное", - подытожила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев проинформировал, что Беларусь решила запретить въезд Геращенко на свою территорию из-за запрета ей въезда в Россию до 2021 года.

«Вчера мы узнали, что белорусская власть приняла решение о запрете въезда Геращенко на территорию Беларуси из тех соображений, что соответствующий запрет был введен со стороны РФ», - сказал заместитель главы АП.

В то же время, по его словам, «по поручению президента были предприняты активные дипломатические шаги и удалось добиться разрешения на временный въезд Геращенко в Беларусь”.

При этом Елисеев подчеркнул, что украинская сторона со своей стороны приложит все усилия, чтобы Беларусь предоставила Геращенко неограниченное разрешение на въезд.