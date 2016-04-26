ОБСЕ призывает Украину разобраться в ситуации с Шустером и гарантировать защиту его прав
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала украинскую власть разобраться в ситуации вокруг журналиста, продюсера и ведущего телевизионного шоу "Шустер Live" Савика Шустера и гарантировать защиту его прав.
Соответствующее заявление Миятович обнародовала сегодня пресс-служба ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.
"Обстоятельства этого дела вызывают беспокойство и ряд вопросов. Я призываю украинскую власть оперативно разобраться в этом вопросе, гарантировать, что права журналиста защищены и что Шустеру разрешено свободно и безопасно работать", - говорится в заявлении.
Согласно сообщениям, 25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине.
"Такое решение было принято после того как Шустер якобы не сообщил органам власти о наличии судимости. Шустер, гражданин Канады, отрицает наличие судимостей и рассматривает развитие ситуации как давление на него в связи с профессиональной деятельностью", - отметила представитель ОБСЕ.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему-гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.
Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании предоставления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.
Сам Шустер заявил журналистам, что намерен выходить в эфир, несмотря на решение центра занятости.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться в ситуации с отменой разрешения на трудоустройство Шустера.
Президент Петр Порошенко выразил надежду, что соответствующие службы в кратчайшее время исчерпают инцидент с журналистом Шустером.