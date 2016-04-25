Новым командующим ВМС станет генерал, выводивший военных на материк из оккупированного Крыма

"После консультаций с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, министром обороны и начальником Генерального штаба ВСУ я принял решение согласовать Вашу кандидатуру. Мы даем некоторое время для того, чтобы Вы могли проявить свои лучшие качества", - заявил Порошенко.

Глава государства вспомнил события двухлетней давности, когда генерал Воронченко проявил мужество и верность военной присяге во время незаконной аннексии Крыма российскими агрессорами, и делал все возможное для сохранения военной техники и вывода личного состава своей части на материк.

Президент также подчеркнул необходимость уделить особое внимание тем морякам и членам их семей, которые остались верными украинской военной присяге и вышли из Крыма. При этом Порошенко подчеркнул, что Военно-Морские Силы Украины для него, как Верховного главнокомандующего, "остаются одним из первых приоритетов".

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Президент особо отметил важность возвращения Одессе статуса морской столицы Украины и скорейшего обустройства штаба ВМС в этом городе.

Глава государства проинформировал, что во время его визита в Румынию обсуждался вопрос о поддержке инициативы Румынии по созданию флотилии НАТО в Черном море.

"Мы должны обеспечить, чтобы Черное море оставалось морем мира", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Воронченко высказал свое видение первых шагов на новой должности и подчеркнул необходимость развития ВМС в полном соответствии со стандартами НАТО.

Во встрече также приняли участие секретарь СНБОУ Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко своим указом №161 от 15 апреля уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в начале апреля одесское издание Думская.net со ссылкой на источники в Генеральном штабе сообщали, что Порошенко уволил Гайдука, "деятельность которого во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон".