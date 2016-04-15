Порошенко уволил скандального командующего ВМС Гайдука

Об этом говорится в указе президента №161 от 15 апреля.

"Уволить вице-адмирала Гайдука Сергея Анатольевича с должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - сказано в нем.

Отметим, что начале апреля одесское издание Думская.net со ссылкой на источники в Генеральном штабе сообщали, что Порошенко уволил Гайдука, "деятельность которого во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон".

Новым командующим якобы стал участник АТО генерал-лейтенант Игорь Воронченко.

В свою очередь в ВМС ВСУ заявляли, что Гайдука с должности командующего флотом не увольняли.

Гайдук был командующим ВМС с 7 марта 2014 года.

Напомним, в конце февраля министр обороны Степан Полторак сообщил, что его ведомство проверяет информацию о якобы связи родственников Гайдука с Федеральной службой безопасности России. По его словам, "нельзя принимать решение очень скоро, не проверив, соответствует ли информация действительности или нет", при этом отстранять Гайдука от должности на время расследования необходимости министр не видел.

В середине марта инициированная Минобороны и Генштабом ВСУ совместная рабочая группа для проверки изложенных в открытом письме волонтерских организаций обвинений в адрес Гайдука сообщила о выявлении множественных нарушений в ВМС

В частности, подтвердилась информация о процветающем в ВМСУ кумовстве: сын комфлота старший лейтенант Евгений Гайдук в начале этого года отправился вместе с еще одним офицером на языковые курсы в Канаду. "Их отобрали из 9 с лишним тысяч военнослужащих флота как самых достойных. При этом для поездки в Западное полушарие нужно было владеть английским на довольно высоком уровне (свободно разговаривать) – лейтенант же Гайдук лишь "читает и пишет со словарем", - сообщала Думская.net. Также в штабе флота служит падчерица первого заместителя его начальника — контр-адмирала Дмитрия Тарана, что противоречит закону "О противодействии коррупции".

Кроме того, рабочая группа подтвердила факт передачи Гайдуком и его подчиненными личных дел всех офицеров ВМСУ российским спецслужбистам в марте 2014 года.

Комиссия также выявила, что военнослужащие ВМСУ уже 2 года проводят отпуска в оккупированном Крыму, несмотря на предупреждения со стороны СБУ: в течение прошлого и этого годов на аннексированном полуострове побывали 155 украинских офицеров.

Кроме того, сообщалось, что "в 2015 году воинские части ВМС самовольно оставили 559 военнослужащих, из которых нашли только 122, с начала этого года дезертировали еще 87 моряков – вернули только 13", а командиры не только не ищут дезертиров, но и скрывают сами факты побегов. По 286 военнослужащим, оставившим части, никакой информации в документах флота нет вообще.