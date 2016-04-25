Порошенко приказал Турчинову организовать работу ставки Верховного главнокомандующего

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В частности, Порошенко уполномочил секретаря СНБО организовать работу ставки Верховного главнокомандующего в случае ее создания и организовать работу Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, секретарь СНБО, согласно тексту указа, подает на утверждение президенту проекты положений о межведомственных комиссиях, рабочих и консультативных органах Совета, в которых определяются функции и полномочия этих органов, и вносит на рассмотрение Совета предложения, касающиеся проекта закона о Государственном бюджете Украины по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.