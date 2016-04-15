В СНБО прокомментировали опасные маневры российских Су-24 над американским эсминцем (видео)

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время визита в Польшу, комментируя инцидент с полетами российских Су-24 над американским эсминцем, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Российская Федерация осуществляет постоянные провокации, но она будет наглеть столько, сколько ей будут позволять это делать", - сказал Турчинов.

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Он выразил убеждение, что российский самолет не просто так летал над военными кораблями: он демонстрировал "готовность их атаковать".

"Поставьте себя на место военных, которые были на этих кораблях. Почувствовать, была это учебно-демонстративная атака или реальная боевая, очень трудно", - сказал он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что, в частности, турецкие воздушные границы российские военные самолеты уже не нарушают.

Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.

По его словам, речь идет о "один из наиболее агрессивных актов за последнее время".

Напомним, по словам американских военных, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.