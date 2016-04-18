Луценко предлагает на этой неделе разработать график реформирования ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Луценко отметил, что после избрания нового руководства ВР и нового правительства необходимо заложить эффективную модель взаимодействия между парламентом и Кабмином.

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"Я призываю немедленно, на этой неделе, разработать график имплементации Плана господина Кокса по реформе парламента, который, среди прочего, предусматривает не только нашу работу, но и, например, засылку от правительства тезисов ключевых законов, которые обсуждаются здесь, и только после их согласования наполняются текстом в правительстве и возвращаются в парламент", - подчеркнул он.

Луценко также отметил, что выступает за создание рабочих групп между парламентом и правительством. В частности, он выразил мнение, что необходимо было бы создать рабочие группы по Налоговому кодексу, бюджету на следующий год, по тарифообразованию.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом подготовила ряд рекомендаций, которые позволят улучшить работу парламента Украины.

В частности, рекомендации призваны оптимизировать процесс принятия законов, улучшить коммуникацию между Кабмином и парламентом, сократить количество комитетов ВР.

17 марта Верховная Рада поддержала рекомендации Европарламента по реформированию ВР Украины.