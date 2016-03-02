Украинский парламент можно модернизировать до 2019 года - Пленкович

Такое мнение высказал председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович, выступая на заключительной сессии «Украинской недели» в Европейском парламенте в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«То, что мы наметили, должно быть воплощено до конца мандата Европейского парламента (каденция Европарламента завершается в 2019 году – УНИАН). Это достаточные временные рамки для того, чтобы мы могли иметь конкретные результаты», - сказал политик.

Пленкович отметил, что для того чтобы эти рекомендации были выполнены, также необходима и финансовая помощь.

«Чтобы рекомендации не остались на бумаге, требуется готовность Верховной Рады получить необходимую финансовую помощь, чтобы воплотить эти инструменты в жизнь. Для этого необходима дорожная карта», - считает политик.

Депутат Европарламента также выразил готовность уже в ближайшие месяцы организовывать семинары как в Брюсселе, так и в Киеве для обмена опытом.