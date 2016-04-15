Сегодня в парламенте впервые зададут вопросы министрам Гройсмана (прямая трансляция)
Сегодня, 15 апреля, в парламенте состоится час вопросов к новому правительству.
Новоназначенный Кабмин Владимира Гройсмана будет отчитываться перед депутатами. Вчера премьер во время своего выступления и представления программы правительства пообещал показать, как "управлять государством".
Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня - законопроект "О частной детективной (розыскной) деятельности".
Кроме этого, Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека".
Также предусматривается рассмотрение законопроектов о государственной регистрации прав в результате совершения нотариального действия, а также относительно права льготного проезда детьми от 6 до 14 лет.
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На рассмотрение парламента будет подан изменения в законодательство относительно назначения руководителя центрального органа исполнительной власти, для этого планируется внести изменения в закон "О Государственную уголовно-исполнительную службу Украины".
Как сообщал УНИАН, правительство Гройсмана вечером 14 апеля уже успело провести свое первое заседание едва ли не сразу после назначения.