В Кабмине рассказали, какие задачи поставил новоназначенный премьер Гройсман на первом заседании

Об этом сообщил новый министр аграрной политики Тарас Кутовый, передает "112 Украина".

"Была полностью рабочая встреча, это, фактически, первое такое заседание Кабмина. Первый блок вопросов - это каждый министр высказался по поводу трех неотложных вопросов, которые его волнуют больше всего, и все это определенным образом курировалось премьером. Второй вопрос - это вопросы организационные, связанные с тем, каким образом будут заходить министры со своими полномочиями. Третий вопрос - это срочный пересмотр всех законодательных актов, которые представлены и сейчас находятся в Минюсте. И такая задача поставлена ​​премьером перед всеми министрами - проанализировать весь спектр законодательных актов, которые находятся в Минюсте и готовятся в ВР, те законопроекты, которые были поданы", - сказал Кутовый.

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Также на заседании был проголосован план действий предыдущего правительства на 2016 год. Премьером была поставлена задача проанализировать в разрезе каждого министерства этот план действий, и сделать предложение для Кабмина.

"Мы его пересматриваем, концентрируемся на тех вещах, которые обязательно надо оставить, от которых мы можем отказаться, которые добавить, и таким образом мы представляем более детальный план правительства", - отметил он.

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"В понедельник мы встречаемся по всем этим вопросам, это дедлайны", - добавил министр.