Песков утверждает, что жители Украины и РФ не отправляют на "прямую линию" с Путиным вопросы о Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам в Москве.

«Ничего не могу сейчас сказать. Я бы не хотел что-то предрекать. Это такой разговор достаточно свободный… Если эта тема будет интересовать, то будет, но я вам честно скажу - перелопатил много тысяч вопросов - не спрашивают люди про Савченко, и из Украины не спрашивают о Савченко», - сказал Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, ему нечего добавить к ответу о переговорах по обмену летчицы «к тому, что уже говорилось».

Также Песков отметил, что от граждан Украины приходят вопросы на «прямую линию» к Путину, однако затруднился с ответом, что именно они спрашивают.

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«Это надо поднимать. По мере того, как мы разбираемся с массивом и анализируем – расскажу позже. Сейчас не буду говорить, чтобы не врать и не искажать», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, ежегодная «прямая линия» с россиянами президента РФ пройдет 14 апреля.

Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

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Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.

5 апреля Песков заявил, что решение об обмене Савченко не принято. 7 апреля Песков отметил, что ему нечего добавить к тому, что он уже говорил на тему обмена Савченко.