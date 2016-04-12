В Кремле назвали причину исключения Грызлова из состава членов Совбеза РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Дело в том, что Грызлов сейчас концентрируется на украинских делах, на Минском процессе. Сейчас сфера его занятости фактически носит такую узкую специализированную направленность. Раньше у него был более широкий круг обязанностей, и это подразумевало необходимость участия в составе постоянного оперативного совещания Совбеза РФ - УНИАН), сейчас такая необходимость в связи с узкой специализацией отпадает", - сказал пресс-секретарь.

При этом он заявил, что не стоит это воспринимать как понижение представительства России в Трехсторонней контактной группе.

По словам Пескова, также это не означает, что Грызлов утратит связь с президентом РФ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня был обнародован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому экс-спикер нижней палаты парламента Грызлов исключен из Совбеза России.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года "Об утверждении состава Совбеза Российской Федерации" изменение, исключив из него Грызлова Б.В", - отмечается в тексте документа.

26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе.

Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Затем Путин заменил его на Азамата Кульмухаметова.