Путин сменил представителя России в контактной группе по Донбассу
16:09, 26 декабря 2015Политика
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Бывший спикер Государственной думы Российской Федерации Борис Грызлов назначен полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
УНИАН
Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина обнародовано на интернет-портале правовой информации.
Читайте такжеУ Кучмы рассказали о главном итоге работы контактной группы в 2015 году Борис Грызлов сменит на этом посту Азамата Кульмухаметова, который был представителем Кремля на переговорах с апреля этого года. Тогда Азамат Кульмухаметов начал работать в контактной группе вместо посла России в Украине Михаила Зурабова.
Борис Грызлов был председателем Государственной думы Российской Федерации IV и V созывов в 2003-2011 годах.
Россию на переговорах будет представлять Борис Грызлов
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