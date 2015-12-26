Путин сменил представителя России в контактной группе по Донбассу

Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина обнародовано на интернет-портале правовой информации.

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Борис Грызлов был председателем Государственной думы Российской Федерации IV и V созывов в 2003-2011 годах.