Путин исключил Грызлова из Совбеза РФ (документ)

09:26, 12 апреля 2016
Политика
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Экс-спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов исключен из Совбеза России. 

Грызлов / kremlin.ru

Об этом говорится в подписанном президентом РФ указе, который размещен на официальном сайте правовой информации.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года "Об утверждении состава Совбеза Российской Федерации" изменение, исключив из него Грызлова Б.В", - отмечается в тексте документа.

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Напомним, 26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе.

Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.

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