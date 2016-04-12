Путин исключил Грызлова из Совбеза РФ (документ)

Об этом говорится в подписанном президентом РФ указе, который размещен на официальном сайте правовой информации.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года "Об утверждении состава Совбеза Российской Федерации" изменение, исключив из него Грызлова Б.В", - отмечается в тексте документа.

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Напомним, 26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе.

Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.