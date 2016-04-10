Климкин выразил соболезнования гражданам Польши в связи с годовщиной Смоленской авиакатастрофы

22:07, 10 апреля 2016
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования гражданам Польши в связи с шестой годовщиной Смоленской авиакатастрофы.

фото: УНИАН

«Вместе с польским народом склоняю голову в память о жертвах Смоленской трагедии. 6 лет назад погибли верные друзья Украины #Pamiętamy», - написал министр в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в Польше сегодня проходят мемориальные мероприятия, приуроченные к шестой годовщине Смоленской катастрофы.

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Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качинский с супругой.

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