В Польше сегодня почтили шестую годовщину смоленской авиакатастрофы (фоторепортаж)

Как сообщает Польское радио, президент Польши Анджей Дуда в воскресенье утром принял участие в молитве у могилы президентской четы - Леха и Марии Качинских в Кракове. К месту захоронения в Вавельском замке прибыли также министры из Канцелярии президента: Войцех Колярский, Кшиштоф Щерский и дочь погибшего польского президента Марта Качинская.

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В Сейме также почтили память представителей парламента, погибших в катастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года: к мемориальным табличкам, установленным депутатам и маршалу Сейма третьего созыва Мацею Плажинскому, возложили цветы парламентарии клуба оппозиционной Гражданской платформы – вице-председатель партии Томаш Семоняк, вице-маршал Сейма Малгожата Кидава-Блонская.

Шесть лет назад возле Смоленска (РФ) разбился самолет Ту-154М с польской делегацией, направлявшейся на 70-ю годовщину расстрела польских офицеров в Катыни. Погибли все 96 человек, среди них – президент Польши Лех Качинский с супругой Марией, последний президент РП в экзиле Рышард Качоровский, вице-маршалы Сейма и Сената, парламентарии, командующие вооруженных сил, чиновники высокого ранга, представители Катынских семей, духовные лица, охрана и экипаж самолета.