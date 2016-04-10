Рада может отправить Яценюка в отставку и проголосовать за Кабмин Гройсмана уже 12 апреля - депутат

Во вторник, 12 апреля, Верховная Рада может отправить в отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка и назначить новый состав Кабинета министров под председательством Владимира Гройсмана.

Об этом народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"По оптимистическому сценарию, который мы рассматривали ранее, во вторник должно состояться голосование за отставку Арсения Яценюка, в тот же день должна быть подписана новая коалиция, и в тот же момент коалиция должна внести представление президенту на нового премьер-министра Владимира Гройсмана. Президент может это представление вернуть ровно через три минуты, подписав его прямо в зале Верховной Рады. После этого может состояться голосование за назначение премьер-министра. А новый премьер-министр может предложить список для назначения министров", - заявил Геращенко.

Читайте такжеЯценюк рассказал о планах на будущее после оставки с должности премьера

Напомним, сегодня Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера. Он отметил, что считает два своих правительства уникальными и после отставки видит свои полномочия несколько шире, чем на посту премьера.

24 марта фракция "Блока Петра Порошенко" выдвинула кандидатуру председателя парламента Гройсмана на пост премьер-министра. По предложению «БПП», в случае поддержки Гройсмана, за «Народным фронтом» остается должность спикера.