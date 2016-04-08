Гройсман - премьер, Луценко - генпрокурор: СМИ сообщили о новой договоренности Рады и АП

В рамках переговорного процесса по формированию новой коалиции и будущего правительства АП и руководством Рады при участии избранных депутатов фракций НФ и БПП разработаны проекты документов, принятие которых призвано формально разрешить существующий кризис власти, передает ZN.UA.

Во-первых, разработан проект изменений в закон "О прокуратуре", позволяющий возглавить ее политику, не имеющему юридического образования и соответствующего стажа. "Изменения закона под Юрия Луценко могут пригодиться и Павлу Жебривскому. Но вряд ли", - сообщил источник издания.

"Луценко настаивал на более широком перечне изменений в закон "О прокуратуре", однако все посчитали, что это может занять не менее месяца, и решили ограничиться минимумом изменений", - добавил собеседник издани.

Во-вторых, готовится постановление об отставке Владимира Гройсмана с поста председателя Верховной Рады и одновременное избрание на должность спикера действующего первого вице-спикера Андрея Парубия, избранного в парламент по списку НФ.

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Третий документ – также постановление – состоит из трех пунктов:

- отмена постановления ВР о признании неудовлетворительной работы правительства Арсения Яценюка, принятого парламентом 16 февраля. По данным источника ZN.UA, это личное настойчивое требование действующего премьер-министра;

- утверждение отставки Яценюка с должности главы правительства по собственному желанию. "Если Арсений Петрович снова не передумает", - отметил источник;

- утверждение на должность премьер-министра кандидатуры Владимира Гройсмана, который впоследствии, согласно Конституции, внесет на утверждение парламента кандидатуры всех министров, кроме глав Минобороны и МИД.

"На сегодняшний день говорить о существовании твердо утвержденного списка кандидатур на министерские посты – причины нет. Ведь надо помнить, что состав коалиции не обязательно полностью будет совпадать с составом проголосовавших за премьера и правительство", - утверждает источник ZN.UA.