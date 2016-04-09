Жебривский: Украина на сегодняшний день не готова в открытую воевать с Россией

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

Так он прокомментировал появившееся ранее в СМИ заявление якобы о том, что он выступает за скорейшее освобождение Донбасса военным путем. Жебривский же отметил, что распространенная ранее цитата "немного не корректна".

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"Я то на самом деле готов, но на самом деле готова ли к этому Украина? Готовы ли мы на сегодняшний день осознать, что будут гибнуть мирные жители и так далее. В принципе, тот сценарий, который нам говорят, выборы, то есть без контроля за рубежом, без полицейской миссии ОБСЕ, без этого невозможно сделать, потому что это приведет фактически к втягиванию всей Донецкой области, и не только Донецкой области, в так называемый "русский мир", продолжение этой концепции, этого направления. Поэтому есть другой вариант - это вооруженное противостояние, но я думаю, что на сегодняшний день мы пока не готовы воевать напрямую с Россией. Я, например, готов рисковать своей жизнью, но рисковать жизнью многих людей, в том числе мирных, я не готов", - заявил он.

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Он отметил, что будет очень много погибших как воинов, так и мирных жителей и "поэтому, в этой части, он не готов".

Ранее УНИАН сообщал, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что возвращать оккупированные территории Донбасса необходимо путем военных действий. Однако, по его словам, Россия в этом случае, готова ввести свои войска в достаточно серьезных объемах и готова бомбить не только Донецкую область.