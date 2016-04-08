Жебривский считает, что возвращать оккупированный Донбасс надо путем большой войны с Россией

Об этом он заявил в пятницу в эфире "5 канала", передает "Украинская правда".

По его словам, Россия готова ввести свои войска в достаточно серьезных объемах и готова бомбить не только Донецкую область.

"Это будет открытая серьезная война между Россией и Украиной. Я готов и, в принципе, хотел бы этого всего, потому что я четко вижу – выборы, не выборы, но пока не будет стоять гарнизона украинской армии в Донецке, в Снежном, Торезе, пока не будет введена военно-гражданская администрация, которая на самом деле навяжет ... нормальный, демократический порядок дня для тех людей, то нам очень долго будет вытаскивать их из того анабиоза, в который их завели Захарченко и Плотницкий, а фактически Путин", – сказал он.

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По мнению Жебривского, на сегодняшний день украинская армия боеспособна и готова за две недели очистить территорию, временно оккупированную российскими террористическими войсками.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что если бы Россия воевала с Украиной, этот конфликт длился бы "максимум четыре дня".

"Если бы по каким-то причинам Россия вынуждена была бы вести военные действия, отражать агрессию страны, сравнимой по своему потенциалу с Украиной, то я надеюсь, что все понимают, сколько бы дней этот конфликт длился: два, три, максимум четыре дня. И все понимают, какой результат был бы этого конфликта", — отметил Нарышкин.