Референдум в Нидерландах не повлияет на либерализацию визового режима для Украины – заместитель главы АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Чтобы предотвратить некоторые инсинуации, то, что произошло в Голландии, ни в коей мере не скажется на нашем курсе по введению безвизового режима с Европейским Союзом. Поэтому мы ожидаем, что уже в ближайшее время, как и обещали наши европейские партнеры, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер внесет на рассмотрение, соответственно, Европейского парламента и Совета ЕС законодательные предложения по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом», - подчеркнул Елисеев.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум, касающийся Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Согласно предварительным данным, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации, который будет приемлемым для всех сторон.