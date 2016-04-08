Глава Европарламента сожалеет о результатах референдума в Нидерландах

Теперь следует бороться за "цивилизационный проект Европа", заявил немецкий политик в обнародованном в пятницу, 8 апреля, интервью газетам издательского дома Funke Mediengruppe, передает dw.com.

По словам Шульца, аргументы противников ратификации касались самых разных вещей, "но только не существа вопроса - а именно соглашения об ассоциации ЕС и Украины".

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Глава парламента ЕС указал, что это соглашение - важный элемент восстановления мира в регионе, серьезно пострадавшем от агрессии и войны.

"То, что теперь исходу этого референдума радуются именно те, кто приложил руку к кризису в Украине - это цинизм", - подчеркнул Мартин Шульц, имея в виду положительную реакцию российского руководства на результат голосования в Нидерландах.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

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По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.