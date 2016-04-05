В Еврокомиссии подчеркивают, что референдум об ассоциации с Украиной является внутренним делом Нидерландов

Соответствующую позицию ЕК в Брюсселе подтвердил представитель этого европейского института Маргаритис Шинас.

"Референдум, который пройдет 6 апреля по поводу Соглашения об ассоциации, является внутренним делом, и решать будет нидерландский народ", - сказал он.

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Представитель ЕК напомнил, что 27 государств-членов ЕС уже сообщили о том, что их национальные парламенты уже ратифицировали соглашение, его также принял Европейский парламент. "Как страны проводят процесс ратификации - это их национальная компетенция", - подчеркнул Шинас.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по вопросу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.