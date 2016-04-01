В Нидерландах активисты "оккупировали" село Крым накануне референдума по ассоциации Украина-ЕС (видео)

Как видно на видео, опубликованном на канале YouTube "Молодых демократов", они приехали в населенный пункт на танках и с флагами.

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Затем они призывали всех голосовать за Ассоциацию Украина-ЕС из-за угрозы, которые исходят от путинской России.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.