В Нидерландах активисты "оккупировали" село Крым накануне референдума по ассоциации Украина-ЕС (видео)
В Нидерландах "Молодые демократы" "оккупировали" на днях расположенное в их стране маленькое село Крым.
Как видно на видео, опубликованном на канале YouTube "Молодых демократов", они приехали в населенный пункт на танках и с флагами.
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Затем они призывали всех голосовать за Ассоциацию Украина-ЕС из-за угрозы, которые исходят от путинской России.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".
Референдум был инициирован группой GeenPeil.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.