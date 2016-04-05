На экс-вице-премьера Вощевского завели уголовное дело из-за строительного бизнеса - СМИ
Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит выемку документов по уголовному производству в отношении бывшего вице-премьер-министра Валерия Вощевского.
Как сообщает сайт "Наші гроші", об этом свидетельствует определение Печерского райсуда г. Киева от 22 марта 2016 года.
По данным следствия, в 2011 году Вощевский внес в уставный фонд ООО "Жилстройинвест" незадекларированные 11,90 млн грн (в судебном решении не уточняется, что именно не было задекларировано: деньги или уставный вклад – ред.).
"В дальнейшем он руководил компанией, используя служебное положение, с грубым нарушением государственных строительных норм осуществлял строительство жилых домов, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
В частности, сообщалось о строительстве "Жилстройинвестом" между улицами Новоселицкой и Бусловской в Печерском районе Киева девятиэтажки вместо разрешенных четырех этажей.
Уголовное производство было зарегистрировано 6 августа 2015 года, когда Вощевский еще находился на посту вице-премьер-министра. Вместе с тем, первое судебное решение по ходатайству следователей ГПУ о доступе к документам появилась только 18 марта 2016 года.
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Как сообщал УНИАН, Вощевский был вице-премьер-министром в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 до сентября 2015 годов по квоте Радикальной партии.
В сентябре Вощевский подал в отставку, объясняя это решением Радикальной партии о выходе из коалиции.