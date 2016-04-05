Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в области технической защиты информации

Соответствующее постановление от 30 марта 2016 г. № 255 опубликовано на Правительственном портале.

"Прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области технической защиты информации, совершенное 14 июня 1996 г. в г. Киеве. Министерству иностранных дел в установленном порядке проинформировать Правительство Российской Федерации о прекращении действия Соглашения", - говорится в документе.

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В пояснительной записке к постановлению отмечается, что "для защиты национальных интересов, сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины правительство приняло постановление о прекращении сотрудничества в сфере технической защиты информации".

"В условиях агрессии России против Украины сотрудничество между спецслужбами становится невозможным и не соответствует объективным обстоятельствам и национальным интересам Украины. Постановление Правительства позволит прекратить сотрудничество с Российской Федерацией в упомянутой сфере деятельности. Постановление разработано в соответствии с Конституцией Украины, Законами Украины "О международных договорах Украины", "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимной охране секретной информации" и иными актами Кабинета министров Украины. На сегодняшний день договорные обязательства по Соглашению исполняет Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в соответствии с постановлением Правительства от 03 сентября 2014 года № 411", - говорится также в пояснении.