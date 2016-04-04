В СНБО ответили на заявление Медведева об отсутствии государства в Украине

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя сегодняшнее заявление Медведева.

"Украина - это государство, которое остановило продвижение российского агрессора на запад. Украина - это государство, которое своим существованием ставит крест на возрождении и реванше советской империи зла", - подчеркнул Турчинов.

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"Хочу напомнить этим неадекватным кремлевским мечтателям, что у украинцев было государство со столицей в Киеве еще задолго до возникновения Московского улуса Золотой Орды. Украина будет существовать и после того, как злоба, агрессия и внутренние противоречия, которые всегда присущи тоталитарным режимам, разорвут на куски остаток советской империи, что носит название Russia (Раша)", - заявил он.

Как сообщалось, сегодня, 4 апреля, Медведев заявил, что в Украине не существует ни промышленности, ни государства.