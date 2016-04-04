Гриценко заявляет, что дал показания против 11 высших должностных лиц Украины по делу о сдаче Крыма и Донбасса

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Открыто уголовное производство по факту тех событий, которые произошли - по оккупации Крыма и сдачи части Донбасса. Я дал свои показания, которые считаю абсолютно бесспорными, против 11 высших должностных лиц, самых высших. Это те люди, которые были и есть на Банковой, на Грушевского, на Командарма Каменева, на Резницкой, на Воздухофлотском проспекте - и в гражданском, и в погонах. Их ответственность по тем статьям, где будет наказание от 12 до 15 лет", - сказал Гриценко.

В то же время он отметил, что не надеется, "что при нынешней власти их посадят".

"Потому что полтора года назад, когда Порошенко стал президентом, я ему выложил и записал в блокнот, кого, на мой взгляд, надо немедленно арестовать и привлечь к ответственности и за что именно. Тем не менее, он этого не сделал, а некоторых, например, как Турчинова, назначил на высокий пост - секретаря СНБО. А Турчинов должен уже сидеть за это время - за Крым. Так же, как и Яценюка давно уже надо было арестовать - по многим показателям", - заявил он.

Читайте такжеОпубликована полная стенограмма заседания СНБО по Крыму от 28 февраля 2014 года

Напомним, в начале февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в рамках расследования уголовного производства относительно бездеятельности, не выполнения служебных обязанностей и дезертирства во время процесса оккупации Россией части территории Украины был допрошен ряд бывших должностных лиц, которые в то время выполняли государственные функции.

"Расследуется единое уголовное производство, где расследуются события начиная с 24 февраля 2014 года до подписания первых Минских соглашений (5 сентября 2014 года - УНИАН). Допрошены члены правительства, СНБО — люди, которые тогда выполняли управленческие полномочия и принимали государственные решения", - сказал он.

По его словам, также по решению судов выполнена выемка документов того времени, в том числе секретных документов в Службе безопасности Украины, СНБО и Администрации президента.

Читайте такжеШтепа: Захват Славянска происходил с ведома и при поддержке сотрудников СБУ и МВД