В рамках расследования бездеятельности во время оккупации допрошены члены Кабмина и СНБО - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Расследуется единое уголовное производство, где расследуются события начиная с 24 февраля 2014 года до подписания первых Минских соглашений (5 сентября 2014 года - УНИАН). Допрошены члены правительства, СНБО — люди, которые тогда выполняли управленческие полномочия и принимали государственные решения", - сказал он.

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По его словам, также по решению судов выполнена выемка документов того времени, в том числе секретных документов в СБУ, СНБО и Администрации президента.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым.

Страны Запада, как и Украина, не признают аннексию Крыма и ввели за это санкции против России.

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