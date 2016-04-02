Порошенко рассчитывает на ответственный выбор голландцев во время референдума по ассоциации с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга для представителей СМИ в помещении Саммита по ядерной безопасности сегодня в Вашингтоне.

По его словам Украина рассчитывает, что Нидерланды сделают эффективный и ответственный выбор 6 апреля во время голосования на консультативном референдуме по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

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«Мы абсолютно уверены, что европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации не будет остановлена этой инициативой (референдумом по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС - УНИАН)», - убежден президент.

«Очень важно, чтобы рынок с 45-миллионным населением был открытым для нидерландских и всех европейских производителей. Мы ожидаем эффективный и ответственный выбор народа Нидерландов 6 апреля », - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?

Референдум был инициирован группой GeenPeil.