"Он работает": В ГПУ опровергают информацию, что Шокин находится на больничном

Об этом УНИАН заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"Эта информация не соответствует действительности. Он работает", - сказал Куценко.

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Как сообщал УНИАН, завтра в 10.30 в Верховной Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным источников, Шокин накануне голосования за отставку решил снова уйти на больничный.