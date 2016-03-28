"Он работает": В ГПУ опровергают информацию, что Шокин находится на больничном

18:20, 28 марта 2016
Политика
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Информация о том, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находится на больничном, не соответствует действительности.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"Эта информация не соответствует действительности. Он работает", - сказал Куценко.

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Как сообщал УНИАН, завтра в 10.30 в Верховной Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным источников, Шокин накануне голосования за отставку решил снова уйти на больничный.

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