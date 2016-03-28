"Он работает": В ГПУ опровергают информацию, что Шокин находится на больничном
18:20, 28 марта 2016Политика
588
Информация о том, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находится на больничном, не соответствует действительности.
В ГПУ говорят, что Шокин работает / Фото УНИАН
Об этом УНИАН заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.
"Эта информация не соответствует действительности. Он работает", - сказал Куценко.
Читайте такжеВ Генпрокуратуре отрицают, что Рада может рассмотреть отставку Шокина
Как сообщал УНИАН, завтра в 10.30 в Верховной Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генерального прокурора.
Напомним, ранее сообщалось, что, по данным источников, Шокин накануне голосования за отставку решил снова уйти на больничный.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter