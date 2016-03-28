Шокин накануне голосования за отставку решил снова уйти на больничный

16:31, 28 марта 2016
Политика
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В Генпрокуратуре пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Шокин / Фото УНИАН

Генпрокурор Виктор Шокин отсутствует на работе.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Генпрокуратуре.

В то же время депутат БПП Сергей Лещенко сообщил изданию, что Шокин находится на больничном.

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Собеседники УП в Генпрокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив лишь, что генпрокурора действительно нет на работе и он плохо себя чувствует.

Как известно, во вторник утром в ВР должно состояться голосование за отставку Генпрокурора Виктора Шокина.

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