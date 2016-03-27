"Такого еще не было, чтобы прокурор организовывал митинг": в ГПУ обещают отреагировать на требование уволить Сакварелидзе

В Генеральной прокуратуре Украины обещают отреагировать на письмо региональных прокуроров о соответствии пребывания в должности заместителя генерального прокурора, прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, который якобы нарушил закон, организовав 25 марта митинг под зданием ведомства в знак протеста против увольнения нескольких работников из своей команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

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"Письмо будет изучено. Я думаю, на следующей неделе будет определенная реакция со стороны Генеральной прокуратуры. Такого еще не было, чтобы прокурор организовывал митинг. Мы - за реформирование правоохранительных органов, но митинги - это исключено", - сказал Куценко.

По его словам, прокуроры из так называемой "команды Сакварелидзе" не уволены, а только выведены за штат в связи с ликвидацией Управления по расследованию правонарушений и преступлений, совершенных прокурорами, и созданием Генеральной инспекции, которая в дальнейшем будет иметь такие же функции. Этим специалистам предлагают трудоустройство на другие должности, в том числе - в этой инспекции, на это предложение согласились и были зачислены в штат 8 человек - почти половина из общего количества.

Также Куценко опроверг информацию о намерениях провести обыски по месту жительства прокуроров из "команды Сакварелидзе".

"Вопрос такой пока не рассматривается", - отметил Куценко.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнение следователей по делу «бриллиантовых прокуроров» продолжаются.

По его словам, семь сотрудников ГПУ, которые занимались делом «бриллиантовых прокуроров», уже получили уведомление об увольнении.

«Еще месяц назад они все были выведены за штат, чтобы парализовать всю работу нашего управления, чтобы парализовать суд по «бриллиантовым прокурорам». Всем работникам, участвовавшим в деле «бриллиантовых прокуроров», сегодня сообщили об увольнении», - заявил Сакварелидзе.

В тот же день Куценко заверил, что заявления Сакварелидзе относительно увольнений следователей по делу «бриллиантовых прокуроров» не соответствуют действительности.

25 марта на сайте ГПУ появилось письмо руководителей региональных прокуратур на имя генерального прокурора Виктора Шокина, в котором они выражают «обеспокоенность» «попытками дискредитировать органы прокуратуры» со стороны Сакварелидзе и требуют его увольнения.

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Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала в суд производство по так называемым «бриллиантовым прокурорам».