Голосование на выборах мэра Кривого Рога началось без грубых нарушений законодательства - ОПОРА

Подготовительные заседания УИК и открытие избирательных участков прошли в спокойной атмосфере, с соблюдением установленных законодательством требований, сообщается на сайте организации.

Читайте такжеВ Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра

В то же время несколько УИК допустили процедурные нарушения, отметили в ОПОРЕ. На 3,8% избирательных участков Кривого Рога не велись протоколы заседания комиссий. 1,3% наблюдателей ОПОРЫ сообщили, что УИК не обеспечивали им возможность для полноценного наблюдения за всеми избирательными процедурами в ходе утреннего заседания и в начале голосования.

На внеочередных выборах Криворожского городского головы функционирует 293 избирательных участка, на которых обеспечиваются голосования избирателей с 8.00 до 20.00, напомнили в ОПОРЕ.

Как сообщал УНИАН, на должность городского головы Кривого Рога баллотируются 15 кандидатов.

Все участки в городе открылись вовремя.