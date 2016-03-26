Савченко будет отбывать срок, Путин пока никаких решений не принимал - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в программе "Право знать!" телеканала ТВЦ, сообщает ТАСС.

"По Савченко ситуация для нас предельно простая и предельно понятная: Савченко является осужденной, а далее все происходит в соответствие с законом Российской Федерации. Она будет отбывать срок. Иные решения могут приниматься только главой государства. Пока таких решений нет", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что договоренность о передаче незаконно заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко Украине уже есть.



